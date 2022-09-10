Карла III офіційно проголошено королем Сполученого Королівства

Рада престолонаслідування офіційно проголосила Карла III монархом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії як єдиного спадкоємця померлої королеви Єлизавети II. Про це пише ВВС.

Прокламація була відразу підписана (у порядку черговості) спадкоємцем престолу принцом Вільямом, королевою-консортом Каміллою, лідером Палати громад і лордом-головою Ради Пенні Мордаунт, прем'єр-міністром Британії Ліз Трасс та архієпископом Кентерберійським.

Всі присутні, крім церемоніймейстера, були одягнені в чорне або пурпурове — на знак скорботи по покійній королеві.

На церемонії були присутні колишні прем'єр-міністри Великої Британії — Джон Мейджор, Гордон Браун, Борис Джонсон, Девід Камерон, Тереза Мей та Тоні Блер. Разом із ними також перебував лідер британської опозиції, голова партії лейбористів Кір Стармер.

У засіданні ради в Сент-Джеймському палаці взяли участь нинішня прем'єр-міністр Ліз Трасс, колишні прем'єри, ключові міністри, члени Палати Лордів, Лорд-мер Лондона, представники країн, формальним главою яких залишається британський король.

Після офіційного підписання Основної прокламації до присутніх у Сент-Джеймському палаці вийшов сам монарх.

Після короткої промови, в якій він віддав данину кохання та поваги покійній королеві, Карл III з Біблією в руках виголосив клятву королівству та кожній його складовій окремо — Англії, Шотландії, Уельсу та Північній Ірландії.

Потім Карл III підписав документ, що засвідчує його клятву.

Свідками, які також підписали документ, стали принц Уельський Вільям і королева-консорт Камілла. Вони весь час були праворуч від короля.

Далі свої підписи поставили лорд-канцлер, представники Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії та інші особи королівства.

У ролі розпорядника церемонії виступила лідер Палати громад та лорд-голова Ради Пенні Мордаунт.

Незабаром з балкона Сент-Джеймського палацу було зачитано Основну прокламацію, в якій Карл III проголошено королем. Зачитує прокламацію Герольдмейстер.

Після слів «Боже, бережи короля» заграв гімн.

Як писали «ФАКТИ», світові лідери продовжують висловлювати співчуття з приводу смерті королеви Великої Британії Єлизавети II.

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