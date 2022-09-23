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Зірка «Шаленого Макса» Том Гарді взяв участь у престижному турнірі з джиу-джитсу і завоював золото

15:47 23 вересня 2022
Том Гарді виграв чемпіонат з джиу-джитсу

Відомий британський актор Том Гарді виступив на відкритому чемпіонаті з бразильського джіу-джитсу, який пройшов у британському місті Мілтон-Кінс. Зірка фільмів «Шалений Макс: Дорога гніву», «Веном», «Рок-н-рольник» та «Темний лицар повертається» намагався не афішувати свою участь. Він зареєструвався як Едвард Гарді.

У результаті 45-річний актор, якого вважають одним із головних претендентів на роль Джеймса Бонда у наступному фільмі про подвиги агента 007, виграв усі поєдинки та завоював «золото».

Звісно, Гарді впізнали шанувальники. Він охоче роздав після завершення турніру автографи та фотографувався з охочими. Відповідаючи на привітання з перемогою в соцмережах, Том наголосив на важливості спорту в цілому та джіу-джитсу зокрема. Актор стверджує, що саме ці заняття допомогли йому позбутися алкогольної та наркотичної залежності.

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