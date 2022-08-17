Новий Джеймс Бонд: прогнози букмекерів на те, хто зіграє агента 007

У середині серпня західні ЗМІ вкотре почали обговорювати, хто стане наступним Джеймсом Бондом. Як відомо, Деніел Крейг востаннє з'явився в ролі агента 007 у фільмі «Не час помирати». Картина зібрала у світовому прокаті понад 774 мільйони доларів. Могло бути набагато більше, але завадила пандемія коронавірусу. Прем'єру 25 частини бондіани кілька разів переносили.

Крейг зіграв Бонда у п'яти фільмах. Багато шанувальників цієї культової шпигунської епопеї вважають британського актора найкращим агентом 007. У всякому разі, частини з ним стали найкасовішими в історії бондіани. Казино «Рояль» зібрав 616,5 мільйона доларів, «Квант милосердя» — 586 мільйонів доларів, «007: Координати «Скайфолл» — 1 мільярд 108 мільйонів доларів, «007: Спектр» — 881 мільйон доларів.

Тепер продюсерам бондіани потрібно знайти гідну заміну Крейгу. І зробити це потрібно якнайшвидше, щоб не виникло занадто великої перерви.

Найімовірнішим кандидатом на роль агента 007 ще нещодавно називали Ідріса Ельбу. Він міг би стати першим темношкірим Бондом. 49-річний британець відомий за фільмами «Рок-н-рольщик», «Прометей», «Темна вежа», трилогії «Тор». Проте західні ЗМІ стверджують, що Ельба відмовився вести подальші переговори та вибув із кандидатів.

Британські букмекери активно приймають ставки на те, хто зрештою зіграє Бонда у наступному фільмі. Якщо вірити їм, то найкращі шанси має 39-річний Генрі Кавіл. Він грав Супермена у кількох фільмах. Netflix дала йому головну роль у серіалі «Відьмак».

Генрі Кавіл

Букмекерська контора Вільяма Хілла приймає ставки на Кавіла п'ять до двох.

Чотири до одного — такий показник у зірки першого сезону серіалу «Бріджертони» Реге-Жана Пейджа. Йому 34 роки.

Реге-Жан Пейдж

Далі йдуть Том Гарді та Джеймс Нортон. У них шанси однакові — шість до одного. 44-річний Гарді зараз на піку популярності. «Рок-н-рольщик», «Початок», «Воїн», «Божевільний Макс: Дорога люті», «Легенда Г'ю Гласса», «Веном» — ось фільми, які зробили його зіркою першої величини. Однак багато хто вважає, що Том грубуватий для ролі Бонда.

Том Гарді

37-річний Нортон прославився за британськими серіалами «МакМафія» та «Війна та мир» (зіграв Андрія Болконського). На великому екрані головних ролей він мав зовсім небагато, і це зменшує його шанси.

Джеймс Нортон

Замикає п'ятірку претендентів Чиветел Еджіофор. 45-річний актор прославився завдяки фільму «12 років рабства». Він є лауреатом премії BAFTA. Номінувався на «Оскар», п'ять разів висувався на здобуття премії «Золотий глобус».

Чиветел Еджіофор

Еджіофор — найвідоміший із кандидатів, проте його шанси вважаються найнижчими. Співвідношення становить сім до одного.

Читайте у «ФАКТАХ» — «Найпримхливіший Бонд в історії»: Деніел Крейг про проби на роль агента 007, ковід і свої забобони

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