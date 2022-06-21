Україна дізналася суперника у боротьбі за путівку на молодіжний чемпіонат Європи

У вівторок, 21 червня, у штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньоні пройшло жеребкування стикових матчів за право зіграти на молодіжному чемпіонаті Європи.

В результаті «сліпого» жеребу команда Руслана Ротаня, яка стала другою у своїй відбірній групі, отримала в суперники збірну Словаччини. Перший поєдинок «жовто-сині» проведуть на виїзді, повторний — удома (в Україні або, в разі неможливості через війну, на нейтральній території).

В інших парах плей-оф зіграють між собою:

Ісландія — Чехія

Хорватія — Данія

Ірландія — Ізраїль

Зазначимо, що стикові поєдинки відбудуться у період з 19 по 27 вересня. Чотири тріумфатори плей-оф приєднаються до Румунії, Грузії, Бельгії, Англії, Франції, Німеччини, Португалії, Нідерландів, Іспанії, Норвегії, Італії та Швейцарії у фінальній частині Євро-2023 (U21), що пройде з 21 червня до 8 липня наступного року у Румунії. та Грузії.

Додамо, що українська «молодіжка» двічі брала участь у чемпіонатах Європи. 2006-го «жовто-сині» стали віце-чемпіонами Старого Світу, поступившись у фіналі Нідерландам, а 2011-го посіли останнє місце в групі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» зіграє у кваліфікації Ліги чемпіонів із колишнім клубом Сергія Реброва .

Фото УАФ

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