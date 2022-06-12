Українська «молодіжка» під вигуки «росія» перемогла у Єревані Вірменію: відео матчу відбору Євро-2023

У неділю, 12 червня, молодіжна збірна України з футболу, яка відіграла два м'ячі у матчі з Францією (3:3), завершила груповий турнір у кваліфікації Євро-2023. На стадіоні футбольної асоціації країни в Єревані підопічні Руслана Ротаня зіграли проти аутсайдерів групи, своїх однолітків із Вірменії, яких раніше здолали у рідних стінах (2:1).

Вірменія U21 — Україна U21 — 0:2

Україна: Фесюн, Капінус (Сич, 46), Таловеров (Дубко, 69), Боль, Вівчаренко, Брагару (Хлань, 46), Желізко, Білошевський (Судаков, 46), Кулієв, Кухаревич (Алефіренко, 59), Супряга.

Голи: Кулієв (49), Вівчаренко (68).

З турнірного погляду матч у столиці Вірменії нічого вже не вирішував, оскільки «жовто-сині» за будь-якого результату гри не могли піднятися з другого місця в групі на перше або опуститися на третє. Тим не менш, наставник команди Руслан Ротань закликав своїх підопічних завершити групову стадію на мажорній ноті. «Кожна перемога будь-якої української збірної підтримує наших воїнів, — заявив знаменитий у минулому гравець. — Брат одного із наших футболістів — на передовій. Хлопці за дуже важких умов дивилися деякі наші матчі. Вони переживають і ми переживаємо за українських бійців. А позитивними результатами на міжнародній арені, сподіваюся, піднімаємо їм настрій».

До перерви експериментальний склад «жовто-синіх» контролював ситуацію на полі, але при цьому примудрився поступитися господарям поля, які до цього розжилися очками лише в домашній грі з фарерцями, і за ударами по воротах (3 проти 5), і за «пострілами» у площину (1 проти 2). Більше того, вірмени вразили ворота Фесюна, але, на щастя для нашої команди, рефері в цьому епізоді зафіксував офсайд.

Незабаром після перерви наші вийшли вперед. Після подачі кутового футболіст «Миінаю» Кулієв, батько якого воює на фронті, головою спрямував м'яч до сітки воріт господарів поля. А у середині другого тайму динамівець Вівчаренко подвоїв перевагу нашої команди. Даремно, мабуть, один із вірменських уболівальників вигукував у першому таймі «росія!» Лише завів грішний хлопців Ротаня…

Відео матчу

Підсумкове становище команд: 1. Франція — 26 очок ; 2. Україна — 23; 3. Сербія — 12; 4. Фарерські острови — 10; 5. Північна Македонія — 9; 6. Вірменія — 3.

Додамо, що українська «молодіжка», фінішувавши слідом за французами, продовжить боротьбу у фінальний турнір чемпіонату Європи у матчах плей-оф з однією з команд, які посіли другі місця в інших групах (одна найкраща друга команда проб'ється на Євро-2023 безпосередньо). Жеребкування — 21 червня.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що національна збірна України розгромила команду Вірменії у Лізі націй.

Фото uaf.ua

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