Суперечка закінчилася смертю: на Львівщині чоловік убив товариша сковородою і спокійно ліг спати

У Жидачеві на Львівщині, де раніше засудили жорстокого синовбивцю, 71-річний мешканець міста вбив 64-річного товариша по чарці сковорідкою і… заснув на місці злочину. Про це повідомляють у поліції Львівської області.

Слідчо-оперативна група та інші співробітники відділення поліції № 1 Стрийського районного відділу поліції виявили у гаражі тіло вбитого з явними слідами насильницької смерті та встановили його особу.

Підозрюваний у вбивстві

Згідно з попередніми даними, загиблий помер не одразу, а конав кілька годин поруч зі своїм убивцею, який «відпочивав» під дією алкоголю.

Затриманому повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого, передбаченого ч.1 ст. 115 («Умисне вбивство») Кримінального кодексу України, тож йому може загрожувати позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Нагадаємо, напередодні п'яне вбивство сталося в Одесі, де чоловік під алкоголем влаштував своїй цивільній дружині «сцену ревнощів», коли та «запізно» прийшла додому — він нещадно побив бідолашну пляшкою і виставив свою закривавлену жертву за двері. Від отриманих травм 31-річна потерпіла померла прямо в ліфті.

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