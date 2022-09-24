Потрібно терміново їхати: у яких областях стали платити на 5−6 тисяч гривень менше

Ринок праці в Україні продовжує страждали від війни — одразу у чотирьох тилових областях та на Миколаївщині зафіксовано найбільше в країні падіння рівня середньої зарплати. Про це свідчать дані кадрового порталу grc.ua.

Зокрема, в Миколаївській, Кіровоградській, Житомирській, Черкаській та Вінницькій областях на початку вересня прослідковується негативна динаміка середньої заробітної плати у відкритих вакансіях.

Так, в Житомирській області у вересні відбулося зниження середньої зарплати у відкритих вакансіях на 24% (з 15 900 грн у серпні до 12 100 грн у вересні), на Черкащині пропонована зарплата впала на 19% (з 15 100 грн у серпні до 12 200 грн у вересні), а на Полтавщині роботодавці готові платити на 18% менше.

Натомість найбільшу позитивну динаміку показали зарплати у відкритих вакансіях у Харкові та області. Якщо у серпні новим співробітникам цього регіону пропонували в середньому 10 600 грн, то на початку осені є пропозиції й 23 500 грн, тобто на 121% більше, ніж в серпні. Відчутне підвищення середньої заробітної плати, яку пропонують у відкритих вакансіях роботодавці, у вересні було продемонстровано також у Сумській, Чернівецькій та Тернопільській областях.

Але за рівнем пропоновоної роботодавцями зарплати першість в Україні утримує столиця, де її показник залишається майже незмінним ось уже з травня, і у вересні становив 29 400 грн.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали, кому у Києві пропонують найвищі зарплати.

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