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Гроші

До 110 тисяч грн на місяць: стало відомо, кому у Києві пропонують найвищі зарплати

12:39 20 вересня 2022
гривні

Після початку повномасштабної війни багато українців втратили роботу, або ж їхня зарплата суттєво зменшилася.

У Києві, який завжди був лідером за показниками середньої заробітної плати, зараз пропонують вакансії з середньою оплатою праці у 10 тис. гривень. Але є працівники, у яких рівень зарплати значно вищий за середній.
Про це повідомляють у Київському міському центрі зайнятості.

Найвищі зарплати у столиці в ІТ-шників — до 110 тис. гривень. Інженеру-програмісту та спеціалісту з розробки та тестування програмного забезпечення пропонують по 62,5 тис. гривень.

У деяких працівників зарплати стартують від 30 тисяч гривень. В інженера з комп'ютерних систем — 35 тис. гривень, начальника служби — 32,5 тис. гривень, начальника централізованої бухгалтерії — 31 тис. гривень, начальника цеху — 30 тис. гривень.

Майстрам з ремонту автомобілів пропонують від 21 до 25 тисяч гривень.

Головний інженер проєкту, менеджер в оптовій торгівлі, інженер-проєктувальник у цивільному будівництві, лікарі різних спеціальностей, оцінювач можуть отримувати близько 20 тисяч гривень.

Нагадаємо, уряд не має наміру наступного року підвищувати мінімальну зарплату. У жовтні 2022 року «мінімалка» зросте до 6700 гривень. Мінфін та роботодавці виступають за те, щоб розмір мінімальної зарплати 6700 грн залишився й у 2023 році.

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