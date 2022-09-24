Вирішили «не відволікатися від роботи»: в рф шляховики нанесли розмітку поверх збитого машиною кота

У Приморському краї росії водії зняли на відео приголомшливу картину. В одному з сіл Михайлівського району шляховики при нанесенні розмітки не прибрали з траси мертвого кота й провели лінію прямо по ньому.

Про це розповідає місцевий Telegram-канал, який і отримав від читачів цей ролик.

«Хештег придумайте самі», — назвали допис автори каналу.

Судячи з відео, хтось до прибуття шляховиків збив кота, але не прибрав його з траси.

І шляховики не стали турбуватися та відриватися від роботи, а просто пофарбували полотно разом з трупом тварини.

Нагадаємо, телеведучий Майкл Щур розповів, що на початку війни змушений був виїхати з дому й залишив свого кота на вулиці у дворі, сподіваючись, що тварина «впорається з ситуацією». Але кіт тікав від сусідів, забрати його з вулиці вдалося лише самому господарю через деякий час. Про свій вчинок Щур дуже шкодував.

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