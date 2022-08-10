Майкл Щур розповів, що «викинув кота на вулицю»: в мережі відреагували

Телеведучий Роман Вінтонів, відомий як Майкл Щур, на своїй сторінці у Facebook розповів несприятливу для нього історію, яка сталася з ним 24 лютого, коли російські окупанти розпочали вторгнення в Україну.

У Щура був кіт, якого він узяв зовсім маленьким. Кіт жив у сім'ї понад 10 років. Його брали на прогулянки, возили у відпустку, з ним гралась маленька Романова донька. Тобто кіт був членом сім'ї. А 24-го вранці Щур його викинув надвір, бо йому треба було на службу. А дружина з донькою мали евакуюватися за кордон зовсім з іншого місця, де їх застало російське вторгнення.

Щур пише, що сподівався на те, що кіт упорається з ситуацією.

Далі історія розвивалася так:

«Сусіди побачили його за три дні. Я попросив їх взяти його до себе. Він від них втік. За місяць його знову побачили біля під'їзду. Коли мені зателефонували, що він знову знайшовся, я відпросився зі служби. Забрав його. Передав кота товаришеві, котрий погодився, щоб він пожив у нього. Він зводив кота до лікаря на огляд. Доглядав його. З того часу кіт був з ним, поки мої повернулися», — розповів журналіст.



Зараз з котом усе добре — він знову повернувся до родини.

«Залишити на вулиці свого кота, з яким прожив 13 років, це хріновий вчинок. Навіщо я про це розповідаю зараз? Чому розповідаю про це на різних інтерв'ю? Хз. Можливо, якщо я мовчу про це — я ніби намагаюся це приховати і цей вчинок здається ще гіршим. Деякі речі, над якими треба добре подумати, які треба усвідомити, я залишаю на „після війни“. Ця історія — одна з тих речей, які я відкладав. На щастя, ця історія завершилася для кота добре. А про себе дізнався багато нового», — резюмував Щур.

Під постом з'явилася маса коментарів. Більшість людей розповідали свої історії, як на початку війни евакуювалися. Багато везли всіх своїх котів і собак із собою.

Кілька людей виправдовували Щура — мовляв, він не мав часу шукати валізку, прилаштовувати кота. Потрібно було насамперед думати про дитину та дружину, та й самому поспішати на службу.

«ФАКТИ» розповідали безліч історій про порятунок тварин, які постраждали під час війни. Одна з них зі щасливим кінцем сталася в Ірпені, там урятували кота, якого втратили господарі під час обстрілу. Тварина майже два місяці була без води та їжі. На щастя, потім знайшлися його господарі.

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