Водій загинув на місці, а пасажирку травмовано: під Миколаєвом на трасі не розминулися два автомобілі

У п'ятницю, 23 вересня, на автодорозі Н-24 Благовіщенське — Миколаїв сталася смертельна ДТП.



Як повідомили в поліції, аварія сталася неподалік села Іванівка Вознесенського району — зіткнулися автомобілі Volkswagen Passat та Opel Kadett.



Внаслідок зіткнення водій Opel Kadett загинув на місці події, а 49-річна пасажирка Volkswagen Passat отримала травми.



Наразі правоохоронці встановлюють обставини та причини події та просять громадян, які володіють якоюсь інформацією про обставини аварії, звернутися за телефонами (050)-013−01−48 або на лінію «102».

Нагадаємо, нещодавно на Житомирському шосе при в'їзді до Києва зіткнулися два легкові авто. Перед цим у Києві п'яний водій збив на переході дівчинку-підлітка.

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