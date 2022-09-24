Три шлюби, три розлучення: зірка Голлівуду Робін Райт розлучилася з чоловіком

Відома американська актриса Робін Райт подала на розлучення із менеджером будинку Saint Laurent Климентом Жиро. У заяві 56-річна зірка серіалу «Картковий будинок» зазначила, що не живе із чоловіком з 31 липня. Як причину розлучення вона використовувала стандартну фразу — «непримиренні протиріччя».

Роман Райт із Жиро розпочався у 2017 році. У серпні 2018 року пара таємно одружилася у Франції. Що сталося між подружжям, поки що не ясно. Спільних дітей вони не мають. За даними західних ЗМІ, Робін і Климент підписали шлюбний контракт, тому майнові питання при розлученні повинні вирішитися швидко.

Це вже третій шлюб актриси, який виявився невдалим. У 1986 році Робін вийшла заміж за актора Дейна Візерспуна. Вона познайомилась із ним на зйомках культового серіалу «Санта-Барбара». Цей шлюб проіснував лише два роки.

В 1989 Робін почала зустрічатися з Шоном Пенном. Він тоді якраз розлучився з Мадонною. У 1991 році Райт народила дочку Ділан Френсіс. У серпні 1993 року у пари народився син Хопер Джек.

Дві вагітності завадили акторці продовжувати кар'єру. Спочатку вона відхилила пропозицію зіграти головну жіночу роль у фільмі «Робін Гуд: Принц злодіїв» із Кевіном Костнером. Друга вагітність змусила Райт відмовитися від участі у трилері «Фірма» з Томом Крузом.

Відносини з Пенном мали нерівний характер. Робін та Шон часто сварилися. Після чергового примирення у 1996 році вони одружилися. Акторка навіть взяла прізвище чоловіка. Однак після цього подружжя кілька разів подавало на розлучення, потім забирало заяви. У результаті вони таки розлучилися у 2010 році. Робін прибрала з усіх документів прізвище Шона і знову стала Райт.

Акторка мала ще роман з Беном Фостером. У січні 2014 року вони оголосили про заручини, але в листопаді того ж року розірвали її. Остаточно Робін та Бен розлучилися у серпні 2015 року.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що дружина Сільвестра Сталлоне Дженніфер Флавін подала на розлучення.

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