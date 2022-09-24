Ще одна дивна смерть впливового росіянина: упав зі сходів колишній ректор Московського авіаційного інституту

У росії відбулася чергова дивна смерть людини, яка обіймала високу посаду. Колишній ректор Московського авіаційного інституту (МАІ) Анатолій Геращенко загинув через нещасний випадок. Йому було 72 роки. Відомий учений упав зі сходів у стінах рідного вишу, якому віддав 45 років життя. Геращенко пролетів кілька сходових маршів та розбився.

«Наразі йде формування комісії з розслідування цього факту, куди увійдуть представники Міносвіти Росії, Держтрудінспекції та Московського авіаційного інституту», — заявили в прес-службі вишу.

Анатолій Геращенко був ректором МАІ з 2007 до 2015 року. Останнім часом обіймав посаду радника чинного ректора Михайла Погосяна.

Американський телеканал CNN нагадує, що з кінця січня 2022 року щонайменше 10 росіян, які були впливовими людьми та обіймали різні високі посади, загинули за дивних обставин. Одні нібито наклали на себе руки, з іншими відбувалися «нещасні випадки».

Шестеро з них працювали у двох найбільших російських енергетичних компаніях. Четверо — у «Газпромі», двоє — у «Лукойлі».

Вересень виявився особливо «врожайним» для цих дивних смертей. На початку вересня з вікна однієї з московських лікарень випав колишній глава «Лукойлу» Равіль Маганов. А 10 вересня у Владивостоці втопився Іван Печорін, топ-менеджер АТ «Корпорація розвитку Далекого Сходу та Арктики». І ось третя смерть…

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