Викинувся з 6-го поверху: у москві знайдено мертвим голову ради директорів «Лукойла»

У Росії триває низка загадкових смертей представників топ-менеджменту підприємств, що фінансують війну путіна проти України.

У четвер, 1 вересня, стало відомо про загибель голови ради директорів, віцепрезидента російського «Лукойла» Равіля Маганова. Нафтовик нібито вчинив суїцид: 67-річний Маганов випав із вікна 6-го поверху Центральної клінічної лікарні у Москві близько 7:30 ранку. Від отриманих травм віцепрезидент помер на місці, на вулиці його тіло виявив медичний персонал лікарні.

Місяць тому за загадкових обставин помер Дмитро Конопльов — директор конструкторського бюро приладобудування імені академіка Аркадія Шипунова, яке створює зброю для російської армії. Зокрема, на підприємстві розробляються комплекси ППО «Панцир-С1» та «Тунгуска-М1».

46-річний Конопльов також помер у лікарні нібито під час лікування від депресії, головного болю та тривожних розладів. Як пишуть росЗМІ, Конопльов помер під час сеансу ксенотерапії.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що таємничий полковник Вадим Зімін, який носив ядерну валізку російських президентів, був знайдений застреленим на кухні своєї квартири в Красногорську Московської області.

544

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram