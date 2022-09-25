«Встань, моя дитино, я замість тебе ляжу»: війна забрала ще одного українського героя

Війна збирає страшну данину, гинуть і військові, і цивільні українці. У суботу в селі Вербка на Вінниччині попрощались зі стрільцем-помічником гранатометника Іваном Паламарчуком. Свій 23-ій день народження 19 серпня він зустрів на війні. А менше ніж через місяць з ним пропав зв’язок.

«Звістка про безвісти зниклого на Миколаївщині була надзвичайно важкою, але все-таки давала надію. Все село молилося — аби тільки вижив юнак, аби тільки повернувся. А мама стукала в усі двері, оббивала всі пороги, готова була за своєю дитиною поїхати в саме пекло… І знайшла свого синочка. На жаль, загиблим, — повідомляє місцеве видання „Крижопільські новини“. — Іван відслужив армійську службу у прикордонних військах. Працював на сироробному заводі, мав гарні плани. Допомагав не лише вдома батькам, а й усім, кому міг допомогти. На війну пішов 26 лютого — бо не міг інакше».

Звук почесного військового салюту розпачливим зойком поєднувався з гімном і риданнями. «Ваню, встань, мій ріднесенький… Встань, моя дитино, я замість тебе ляжу». Здавалося, це прохання бабусі до свого онука страшним відчаєм звучало на весь світ.

Мама прийняла від військових прапор — як символ держави, за яку віддав своє життя її синочок.

Нагадаємо, іранські безпілотники атакували Одесу.



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