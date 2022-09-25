Іранські безпілотники атакували Одесу, Запоріжжя знову зазнало потужного обстрілу

В ніч на 25 вересня Одесу знову було атаковано ворожими дронами-камікадзе. Про це повідомив голова Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

«Тричі ворог влучив в адмінбудівлю в центрі міста. Триває рятувальна операція і гасіння пожежі. Один дрон збитий силами протиповітряної оборони. Людських втрат нема», — повідомив він.

Також росіяни знову здійснили ракетну атаку на Запоріжжя. Про це повідомив голова Запорізької військової адміністрації Олександр Старух.

«Обласний центр знову став мішенню ворога. Окупант завдав масованого ракетного удару. За попередньою інформацією було близько 10 прильотів», — написав він.

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив, що у багатоквартирних будинках та будинках приватного сектору пошкоджено вікна. У частини будинків зруйновано ще й покрівлю.

Окрім того, було обстрыляно Миколаъвську область. Про це повідомив голова військової адміністрації Миколаївської області Віталій Кім.

«Вночі, 25 вересня, орієнтовно о 01:25 окупанти знову завдали ракетних ударів по Миколаєву. Внаслідок чого пошкоджені житлові будинки. Також є влучання у мережі водопроводу. Попередньо, без постраждалих. Детальна інформація уточнюється», — написав він.

Він також додав, що вночі, 25 вересня, з 01:20 ворог завдавав ракетних ударів по береговій зоні м. Очаків Очаківської громади.

«Тривають обстріли Березнегуватської громади. Так, 24 вересня, о 16:40 було обстріляно станцію Березнегувате. Вчора теж обстрілів зазнало с. Висунь о 17:30 та околиці с. Лепетиха о 19:15. Інформація щодо наслідків уточнюється. Також, 24 вересня, близько 15:00, було обстріляно с. Широке Широківської громади. Пошкоджень зазнали два житлових будинки та нежитлові господарські підсобні приміщення. Теж влучання були в городи. Вночі, 25 вересня, о 05:30, обстріли були поза межами населеного пункту. Постраждалих немає», — написав Кім.

Як писали «ФАКТИ», іранські дрони знищують бронетехніку ЗСУ та націлилися на HIMARS. Бійці ЗСУ вже активно збивають їх.

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