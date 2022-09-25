Термін подання повторних заявок на виплату допомоги переселенцям продовжать до 1 грудня, – Мінреінтеграції

Всім внутрішнім переселенці, які намагалися оформити державну допомогу до 30 квітня через застосунок Дія, але не отримали її, дозволено повторно подати заявку до 1 жовтня 2022 року.

Проте вже підготовлено новий нормативний акт, згідно з яким прийом таких заявок буде продовжено до 1 грудня, зазначають у Міністерстві з реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Планується, що відповідні зміни Уряд затвердить найближчим часом.

Подати повторну заявку можна шляхом особистого візиту до органу соцзахисту, або ж надіслати її поштою.

При цьому чиновники зобов’язані прийняти у людини повторну заяву та розглянути її, навіть, якщо заявник зараз не може підтвердити подання першої заяви до 30 квітня.

Гаряча лінія Мінреінтеграції (телефонний номер 15−48), за якою можна повідомити про у разі виникнення проблем у ВПО при поданні заяв чи взятті на облік, працює цілодобово.

Нагадаємо, «ФАКТИ» повідомляли, як змінились умови виплат за розміщення переселенців у вересні 2022 року.

100

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram