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Термін подання повторних заявок на виплату допомоги переселенцям продовжать до 1 грудня, — Мінреінтеграції

15:25 25 вересня 2022
Термін подання повторних заявок на виплату допомоги переселенцям продовжать до 1 грудня, – Мінреінтеграції

Всім внутрішнім переселенці, які намагалися оформити державну допомогу до 30 квітня через застосунок Дія, але не отримали її, дозволено повторно подати заявку до 1 жовтня 2022 року.

Проте вже підготовлено новий нормативний акт, згідно з яким прийом таких заявок буде продовжено до 1 грудня, зазначають у Міністерстві з реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Планується, що відповідні зміни Уряд затвердить найближчим часом.

Подати повторну заявку можна шляхом особистого візиту до органу соцзахисту, або ж надіслати її поштою.

При цьому чиновники зобов’язані прийняти у людини повторну заяву та розглянути її, навіть, якщо заявник зараз не може підтвердити подання першої заяви до 30 квітня.

Гаряча лінія Мінреінтеграції (телефонний номер 15−48), за якою можна повідомити про у разі виникнення проблем у ВПО при поданні заяв чи взятті на облік, працює цілодобово.

Нагадаємо, «ФАКТИ» повідомляли, як змінились умови виплат за розміщення переселенців у вересні 2022 року.

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