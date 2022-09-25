У Севастополі окупанти вже вручили чоловікам близько тисячі повісток, — Генштаб ЗСУ

Протягом всієї 214-ї доби протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню окупанти продовжували атакувати позиції ЗСУ на Донеччині з метою повної окупації Донецької області, та вимушено зосереджувалися на утриманні вже захоплених територій. Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

За даними військових, окупанти завдали 4 ракетних та 7 авіаційних ударів, та здійснили понад 24 обстріли з РСЗВ по військових та цивільних об’єктах на території України, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Від ворожого вогню зокрема постраждали понад 35 населених пунктів — в т. ч. Запоріжжя, Очаків, Миколаїв та Одеса.

Лише на Південнобузькому напрямку ворог здійснив до 60 вильотів БпЛА, використовуючи їх для ведення розвідки, коригування вогню та завдання ударів по об’єктах цивільної інфраструктури.

На противагу ворогові українські артилеристи лише протягом 24 вересня знищилти близько 10 одиниць озброєння та військової техніки противника в районі населеного пункту Гуляйполе, а також один ЗРК С-300 зі складом боєприпасів поблизу міста Токмак, а українська бойова авіація завдала 21 удар. Підтверджено ураження 14 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та 7 позицій зенітних ракетних комплексів. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках знищили 2 БпЛА окупантів.

Як повідомили в Командуванні Повітряних сил ЗСУ, близько 17.00 години підрозділами зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування «Південь» збито ворожий штурмовик Су-25, який атакував наші війська на Херсонщині. А вже через кілька хвилин жертвою наших зенітників став вертоліт Мі-8 з командою на борту, який направили для порятунку льотчиків збитого Су.

Ракетні війська і артилерія за поточну добу, зокрема, уразили 6 пунктів управління, 11 районів зосередження живої сили та техніки противника, 2 позиції зенітних ракетних комплексів, 3 підрозділи ракетних військ і артилерії, 6 складів з боєприпасами, а також 8 окремих важливих цілей.

Тим часом в рф після оголошеної путіним часткової мобілізації військові комісаріати працюють у цілодобовому режимі. Лише в анексованому Севастополі чоловікам призовного віку вже вручено близько однієї тисячі повісток. При цьому представники окупаційних військ запевняють мобілізований особовий склад, що їхня служба буде проходити виключно на тимчасово захопленій території Херсонської області до закінчення терміну так званої «спеціальної операції».

Натомість насправді командування російських окупаційних військ направляє новоприбулих за мобілізацією військовослужбовців без підготовки на доукомплектування підрозділів, що зазнали втрат, безпосередньо на лінію зіткнення.

Нагадаємо, раніше кримські правозахисники констатували, що 90 відсотків мобілізованих рашистами у Криму складають кримські татари.

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