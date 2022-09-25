В анексованому рф Криму близько 90% повісток у рамках оголошеної путіним «часткової мобілізації» отримали кримські татари. Про це повідомляють у правозахисній організації «КримSOS», відзначаючи, що татари становлять 13−15% населення півострова. Таким чином подібні масштаби мобілізації можуть свідчити про прихований геноцид кримськотатарського народу.

«Кримські татари є громадянами і корінним народом України, яких росія може цілеспрямовано знищувати, кинувши на війну проти власної держави», — констатував аналітик «КримSOS» Євген Ярошенко.

Він пояснив, що призов мешканців окупованих територій до лав окупаційної армії є прямо забороненим статтею 51 IV Женевської конвенції та є воєнним злочином. Окремим воєнним злочином є примушування громадян України до участі у бойових діях проти власної держави.

Наразі, за даними «КримSOS», наразі відомо вже про вручення щонайменше 5000 повісток жителям тимчасово окупованого Криму. При цьому самопроголошений голова окупаційної адміністрації Сергій Аксьонов анонсував мобілізацію ще такої ж кількості кримчан, що нівелює саме поняття часткової мобілізації.

«В Керченському, Сімферопольському та Бахчисарайському районах, наприклад, співробітники військкоматів та міліції ходили за адресами і одразу забирали чоловіків до військкоматів», — повідомив голова правління «КримSOS» Олексій Тільненко.

Раніше стало відомо і про інші порушення під час мобілізації до лав армії окупантів, зокрема, повідомляється про численні випадки «мобілізації» людей з цілими «букетами» захворювань.

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