Берлусконі, Сальвіні, Мелоні: в Італії перемогу на дострокових парламентських виборах здобула ультраправа коаліція

У неділю, 25 вересня, в Італії відбулися дострокові вибори. Їх провели у зв'язку з відставкою уряду Маріо Драгі. Як повідомляє Reuters, екзит-поли демонструють впевнену перемогу ультраправої коаліції, до якої входять партія «Брати Італії», «Ліга» Маттео Сальвіні та «Вперед, Італія!» Сільвіо Берлусконі.

Цей блок набрав від 41% до 45% голосів, що дозволяє йому встановити контроль за обома палатами парламенту. «Брати Італії» отримали підтримку приблизно 26,5% голосів. Відповідно лідер цієї партії з дуже великою ймовірністю очолить новий уряд. Таким чином, вперше в історії Італії пост прем'єр-міністра отримає жінка.

Її звуть Джорджа Мелоні. Їй 45 років. Вона намагається позиціонувати себе як консерватора, проте італійські демократи звинувачують Мелоні та її партію у фашистському корінні. Джорджа це рішуче відкидає.

Проте вперше після падіння режиму Муссоліні в Італії до влади прийшли ультраправі. І це дуже непокоїть решту країн Європи. Адже італійська економіка є третьою у Євросоюзі після Німеччини та Франції. І ніхто не знає, яку політику має намір проводити Мелоні.

Джорджа запевняє, що ЄС нема чого турбуватися. Мовляв, вона не добиватиметься жодних різких змін у позиції Італії з найважливіших питань, зокрема ставлення до росії та підтримку України. Проте свої обіцянки Мелоні може і не виконати, враховуючи, що її партнери з коаліції — Сальвіні та Берлусконі — дотримуються інших поглядів. Крім того, обидва ці політики досить тісно пов'язані з Кремлем та особисто володимиром путіним.

Італія, на жаль, славиться своєю політичною нестабільністю. З 1946 року це буде вже 68 уряд.

Офіційні підсумки виборів мають бути оголошені 26 вересня. Потім президент Італії Серджо Маттарелла запропонує лідеру партії, яка перемогла, сформувати новий кабінет. Очікується, що новий уряд розпочне роботу 13 жовтня, не раніше.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Джорджа Мелоні опинилася в центрі політичного скандалу, коли використала зґвалтування 55-річної українки у своїх агітаційних цілях.

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