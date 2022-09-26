Вночі 26 вересня російські загарбники знову атакували Одеську область дронами-камікадзе. Один дрон знищено силами протиповітряної оборони, два влучили в об'єкт військової інфраструктури.

Внаслідок масштабної пожежі та детонації боєприпасів організовано евакуацію цивільного населення. Попередньо, постраждалих немає. Боротьба з вогнем та рятувальна операція тривають, повідомили в ОК «Південь».



Сьогодні ворог знову завдав ракетного удару по Запоріжжю та селищу у Запорізькому районі. За попередньою інформацією, постраждалих немає, повідомив голова ОВА Олександр Старух.



В обласному центрі зруйновано об'єкти інфраструктури. Внаслідок атаки, виникли пожежі. На місці події працюють рятувальники та всі відповідні служби.

За інформацією Генштабу ЗСУ, за минулу добу, противник завдав 5 ракетних та 12 авіаційних ударів, здійснив понад 83 обстріли з РСЗВ. По об'єктах громадянської інфраструктури росіяни задіяли 4 ударних безпілотники. Від ворожого вогню постраждали понад 40 населених пунктів. Зокрема, під удари потрапили Куп'янськ, Краматорськ, Бахмут, Красногорівка, Мар'їнка, Кам'янка, Курахове, Павлівка, Запоріжжя, Нікополь, Очаків, Миколаїв та Одеса.



Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Спірне, Соледар, Майорськ, Бахмут, Підгородне, Виїмка, Курдюмівка, Зайцеве, Новомихайлівка, Первомайське, Кам'янка, Перемога та Павлівка.



Авіація Сил оборони завдала 33 удари. Підтверджено поразку 25 районів зосередження живої сили та військової техніки противника та 8 позицій зенітних ракетних комплексів. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони знищили один літак Су-25, вертоліт Мі-8 та 2 БПЛА противника.



Ракетні війська та артилерія, за поточну добу, зокрема, вразили 6 пунктів управління, 12 районів зосередження живої сили та техніки противника, 2 позиції зенітних ракетних комплексів, 3 підрозділи ракетних військ та артилерії, 6 складів з боєприпасами, а також 9 окремих важливих цілей .



Окупанти продовжують зазнавати втрат. За даними Генштабу, є підтвердження, що внаслідок точного влучення 24 вересня по району зосередження ворожої техніки на території промзони Херсона противник втратив до 10 одиниць військової техніки, втрати в особовому складі уточнюються.



У ОК «Південь» повідомляють, що поблизу Архангельського диверсійно-розвідувальна група росіян близько 10 осіб намагалася перевірити міцність позицій ЗСУ. Внаслідок бою окупанти зазнали втрат та відійшли.



Ворог не залишає спроб облаштувати нові переправи, у тому числі й на Каховському напрямку.



Нашою авіацією завдано 9 ударів по зосередженню росіян, а ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 310 вогневих завдань, у рамках яких відпрацьовано удари по району зосередження ворожого озброєння та техніки на Бериславщині, посилено вогневий контроль Антонівського мосту.



Отримано підтвердження про знищення 43 рашистів, 3 танки, самохідну артустановку та 9 одиниць автобронетехніки.



Знищено п'ять складів боєприпасів у Безіменному, Тернових Подах, у Калинівці та Кінбурнській Косі.



Нагадаємо, в Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що ЗСУ можуть звільнити частину Херсонської області вже найближчими тижнями. На Херсонщині ЗСУ продовжують просування, а росіяни намагаються його сповільнити та відступати на більш захищені позиції. При цьому росіяни не намагаються контратакувати. Окрім цього, ЗСУ постійно атакує наземні шляхи сполучення супротивника, ускладнюючи росіянам логістику.





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