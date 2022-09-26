Надія Матвєєва розкрила рецепт позитивного настрою

Ведуча проєкту «Щасливі за сім днів» (СТБ) Надія Матвєєва розповіла про щоденні звички, які допомагають їй почуватися продуктивнішою, зменшити вплив стресу на організм, підтримувати себе у хорошій фізичній та емоційній формі.

Телеведуча наголошує, що, попри повномасштабне вторгнення росії в Україну, потрібно знаходити в собі сили на емоційне перезавантаження та піклуватися про своє здоров’я. Надія каже, що вже багато років користується цими порадами, а особливо вони допомагають зараз, під час війни.

Фото СТБ

— Свій ранок я завжди починаю з води з лимоном, — розказала Надія. — Потім ранкова руханка мінімум 7 хвилин. Обовязково протягом дня активна прогулянка, зазвичай від 16000 кроків. Але треба пам’ятати, що робити це можна лише переконавшись у безпеці! Дуже корисний допис, за що я вдячна світу, людям, собі (можна вести щоденник вдячності). І обовязково — концентрація на маленьких радощах. Наш щоденний обов'язок (окрім постійної підтримки ЗСУ та праці) — знаходити або створювати маленькі радощі. Наприклад, прогулянка з хатнім улюбленцем, ранкова кава, обійми з близькими, нове хобі. Дуже корисні масаж голови та пальчикова гімнастика. Бережіть себе!

Раніше, в інтерв’ю «ФАКТАМ» Надія Матвєєва розповіла як рятувала родину з Ірпеня в перші дні війни.

Фото СТБ

141

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram