Стан критичний: боксер бореться за життя після вбивчого нокауту (відео)

Один із боїв у рамках вечора боксу в Барранкіллі (Колумбія) завершився вбивчим нокаутом, після якого постраждалий впав у кому, повідомляє boxeodecolombia.com.

Рубка в рамках суперлегкої ваги (до 63,5 кг) між 21-річним венесуельцем Хосе Муньосом (9 перемог, 7 з них — нокаутом) та 25-річним місцевим боксером Луїсом Кіньонесом (10 перемог, 6 з них — нокаутом, 1 поразка) завершилася у восьмому раунді. Венесуелець завершив комбінацію потужним ударом з правої, після чого його суперник впав на ринг.

Поки рефері вів відлік, Кіньонес намагався встати і схопитися за канати, але знепритомнів і був терміново винесений із зали на ношах.

За інформацією колумбійських ЗМІ, Луїс Кіньонес після перенесеної операції перебуває у критичному стані. Найближчі 72 години будуть визначальними у його одужанні.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що непереможений боксер помер просто на рингу.

Фото boxeodecolombia.com

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