Що робити, якщо відомості про зарплату не збереглися: майбутнім пенсіонерам дали важливу пораду

При оформленні пенсії деякі українці стикаються з проблемою відсутності документів про розмір заробітної плати. Не всі знають, що вирішити проблему можна.

Незалежний консультант Сергій Коробкін розповів, що згідно з постановою Кабміну № 919 від 5 липня 2006 року, управління праці та соціального захисту має видати довідку про середню зарплату по галузі, передає «НаПенсії».



Насправді місцеві органи не поспішають інформувати майбутніх пенсіонерів про таку можливість. І часто призначають мінімальну пенсію.

Так, зокрема, вийшло з Анатолієм Ярошевським з Одеської області. Чоловік на пенсії з 2010 року, стаж у нього 34 роки. Він здав для призначення пенсії усі документи, окрім довідки про зарплату за 5 років. Господарство було ліквідовано без правонаступника, архіви не збереглися. Йому призначили мінімальну пенсію. Коли він звернувся з проханням перерахувати виплату, то пояснили, що Порядок № 919 встановлює механізм визначення заробітної плати (доходу) для призначення пенсії та не застосовується для її перерахунку.

Коробкін вважає, що варто писати скарги до Міністерства соціальної політики та Пенсійного фонду України або, зрештою, звертатися до суду.

«Перше чи друге звернення справді можуть переслати за належністю на нижчий рівень до обласного чи районного управління, але рано чи пізно вони мають перевірити все самостійно. Це відбувається у тому випадку, якщо ви додаєте до свого листа попередні відповіді від місцевих органів та пишете, що не згодні з ними», — пише юрист.

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