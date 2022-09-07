Як довести наявність трудового стажу, якщо немає трудової книжки

Трудовий (пенсійний, страховий) стаж є найважливішим чинником щодо призначення пенсії. Від його розміру залежить право людини на той чи інший вид пенсії та сума пенсійних виплат. Основним документом, що підтверджує стаж роботи до 1 січня 2004 року, тобто до набрання чинності Законом України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» є трудова книжка. З 01.01.2004 стаж для виходу на пенсію називається страховим та його підтвердження здійснюється за даними персоніфікованого обліку — даними, що зберігаються у Пенсійному фонді.

Як інформує Юридичний портал України, за відсутності у людини трудової книжки, а також у випадках, коли в ній відсутні необхідні записи або містяться неправильні (неточні) дані про періоди роботи, стаж встановлюється на підставі інших документів, виданих за місцем роботи, служби, навчання, а також архівними установами. Якщо письмові докази трудової діяльності не збереглися, підтвердження стажу здійснюється органами Пенсійного фонду на підставі показань свідків (Постанова КМУ «Про затвердження Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній»).

Документальними підтвердженнями наявності у особи необхідного пенсійного стажу є:

довідки підприємства

виписки з наказів

особові рахунки та відомості на видачу зарплати

посвідчення та характеристики з місця роботи

трудові договори та угоди з відмітками про їх виконання

інші документи, що містять відомості про період роботи

За відсутності вищевказаних документів як доказ робочого стажу приймаються членські квитки профспілок. При цьому підтверджуються ті періоди роботи, за які є позначки про сплату членських внесків.

За відсутності документів стаж роботи, що дає право на пенсію, встановлюється на підставі показань двох і більше свідків, які знали б заявника щодо спільної з ним роботи на одному підприємстві, установі, організації. Свідчення показані при неможливості отримання документального підтвердження пенсійного стажу у зв'язку з:

військовими діями, аваріями, катастрофами

стихійними лихами та іншими надзвичайними ситуаціями

ліквідацією підприємства, установи, організації

відсутністю архівних даних з інших причин.

Нагадаємо, раніше юристи пояснили, які періоди обов'язково зараховуються до страхового стажу — це не лише трудова діяльність.

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