Вбивав у Сирії та в Україні: у полон потрапив десантник, який розстріляв мирного жителя під Бучею (фото)

Слідчі продовжують ідентифікувати російських військових, яки вчиняли злочини на Київщині навесні цього року.

Так, в СБУ «розкололи» десантника, який на початку березня спільно з іншими військовослужбовцями зс рф з автомата розстріляв легковий автомобіль на трасі поблизу селища Здвижівка Бучанського району. Тіло вбитого водія вони закопали у лісі. А у вересні рашиста взяли в полон під час бойового зіткнення на Херсонському напрямку.

«Співробітники СБУ під час допиту та інших слідчих дій встановили і довели причетність затриманого до вчинення злочину і отримали інформацію про місцезнаходження загиблого. Наразі тіло ексгумовано і передано на судово-медичну експертизу», — повідомили в спецслужбі та додали, що вбивцею є контрактник одного з підрозділів 331-го парашутно-десантного полку 98-ї повітряно-десантної дивізії зс рф.

Фото СБУ

До того, як попасти в Україну, він брав активну участь у бойових діях на території Сирії.

На початку повномасштабного вторгнення в Україну зловмисник входив до складу окупаційного угруповання, яке намагалось захопити Київщину.

Полоненому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Ексклюзивний матеріал «Окупанти зайшли до будинку, де на ліжку лежала 90-річна бабуся, та вистрілили їй у голову»: трунар Ігор Середа про звірства рашистів у Бучі" читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото СБУ

1042

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram