Суддя Богдан Львів потролив журналістів «Схем» фальшивими доказами

Після виходу розслідування програми «Схеми» про нібито наявність російського громадянства у заступника голови Верховного суду та голови Касаційного господарського суду у його складі Богдана Львова, суддя сам вирішив відповісти журналістам.

Богдан Львів написав у своєму Фейсбуку, що низка документів із розслідування «Схем» мають усі ознаки фальшивості. Як приклад, суддя Львів показав одну з нібито заповнених форм отримання російського паспорта, яку пред'явили журналісти «Схем». За його словами, дата заповнення цієї форми вказує на те, що її заповнили за кілька місяців до того, як бланки даного зразка взагалі з'явилися в обігу на росії. Тобто існує два способи, як міг з'явитися подібний бланк: перший — його повернули з майбутнього та заповнили, а другий — підробка.

Також Богдан Львів додав, що розцінює атаку на суддів за допомогою сфальшованих документів та медіа як пряму загрозу тиску на незалежну судову гілку. Він пообіцяв найближчим часом порушити це питання у зверненні до Президента Володимира Зеленського та голови ВП Андрія Єрмака. Тему тиску на суддів в Україні обговорять найближчим часом і з конгресменами США, оскільки США та ЄС є фінансовими донорами судової реформи.

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