На думку радника міністра оборони України Олексія Копитька, вся історія «колумбайнів» у рф виглядає як керований владою процес.

«Розстріл дітей в Іжевську стався напрочуд вчасно для кремля, — пише Олексій Копитько. — Взагалі вся історія «колумбайнів» у рф виглядає як керований владою процес, як свого роду ерзац — заміна підриву будинків.



Сам «колумбайн» стався 20 квітня 1999 року. Але лавини послідовників не утворилося.



У СРСР/росії та інших країнах поодинокі трагедії у школах траплялися і до «колумбайну», і після. Але з 2018 року в рф щось прямо прорвало. У 2017 році трапився напад-наслідування в Інватіївці (Московська область). А потім наче хтось випробував технологію та поставив на потік. Інциденти стали регулярними.



2018 рік — Перм (січень), Улан-Уде (січень), Стерлітамак (Башкортостан, квітень). У жовтні стався інцидент у Керчі — виключно як частина російської повістки та практики.



2019 рік — Вольськ (Саратівська область, травень), Благовіщенськ (Амурська область, листопад).



2020 — умовна пауза.



2021 — Казань (травень), Перм (вересень), Серпухов (Московська область — вибух в монастирі, грудень).



В росії ці інциденти пропаганда в один-два ходи виводила на «українських нацистів», які або прямо брали участь, або надихали.



путін використовував інциденти в школах як спосіб для наїзду на непідконтрольні росії соціальні мережі з метою змусити їх власників працювати за російськими правилами.



Розстріл в Іжевську, який вже розганяється як повна калька та наслідування «колумбайну», стане ще одним прикладом згубного впливу заходу. Від якого потрібно захиститися.



Побачивши, що інструментів для внутрішньої консолідації населення не вистачає, кремль почав жертвувати російськими дітьми.



Що може бути цікавим.



Це ми ставимо логічне запитання — а де ж хвалене ФСБ, яке кидає до в'язниць за лайки та репости? Чому воно не здатне запобігти цим трагедіям?



У росії такі питання раніше ставило вузьке коло обмежених людей. Але зараз у емоційному плані ситуація непроста. У повітрі висить питання про винуватців цього жаху з війною.



Або армія, або спецслужби.



Після інцидентів у Криму, які влаштували «диверсанти», частина рунету організовано задумалася — а куди дивиться гебня?

Інша частина почала не менш організовано розповідати, як це складно — виявити самотнього диверсанта у Криму, який був у «сплячому» режимі 8 років!



Думаю, і зараз знайдуться інтересанти в самій росії, які допоможуть сфокусуватися на неефективності гебістів.



Вболіваємо за обидві команди".

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