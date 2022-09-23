«Виборчі дільниці» зробили в магазинах і кафе, але вони порожні: як окупанти проводять «референдум» у Донбасі

На тимчасово окупованих територіях України загарбники почали проводити так званий «референдум» щодо приєднання до росії.

За інформацією голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, на захоплених ворогом територіях «комісії» у супроводі людей зі зброєю ходять по будинках луганчан. Тим, хто не хоче відчиняти, погрожують вибивати двері.

«Коли в «бюлетені» людина ставить галочку навпроти «НІ», її записують у «нотатник». «Голосувати» можна без паспорту, тому що «ми тебе й так знаємо» , — розповів він, посилаючись на дані, отримані від луганчан.

А радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що окупанти розміщують «виборчі дільниці» у магазинах та кафе, та вони порожні. Звичних кабінок для голосування немає, всі позначки ставляться під пильним наглядом людей з автоматами. А в Мангуському та Микільському районах немає жодної «фізичної» дільниці.

«Основним засобом примусу до голосування є поквартирний обхід. Комісія у складі двох осіб з урною та бюлетенями та два автоматники. Стукають у двері квартир/будинків, змушують сусідів витягувати людей до комісії. Примшгення, примшення та ще раз примушенні. Фактично пропонують сказати „так“ або „ні“ прямо в дуло автомата» , — повідомив він і додав: «Фактично «показовий» старт псевдореферендуму виглядає дуже провально, що зовсім не дивує. У терміновому порядку окупаційна влада жене під камери на ледь готові ділянки у приміщенні ЦНАП Центрального району, шкіл № 4, 5, 41 «бюджетників» та інших колаборантів, щоб хоч якось відзвітувати про «свято повернення додому».

Нагадаємо, що в Офісі президента України заявили, що російські псевдореферендуми зведуть нанівець найменші шанси припинення війни дипломатичним шляхом. З критикою виступили і на заході. Зокрема, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що «волевиявлення» на тимчасово окупованих територіях України не матиме жодної легітимності та не змінює характеру агресивної війни росії проти України.

Фото зі сторінки Сергія Гайдая в соцмережах

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