Неприємно: більше половини німців не довіряють уряду Шольца

У вівторок, 27 вересня, німецька газета Bild опублікувала результати опитування, яке на її замовлення провів у Німеччині соціологічний інститут Insa. Мешканців ФРН запитували, чи довіряють вони чинному коаліційному уряду, чи схвалюють його роботу, а також просили висловитися окремо щодо кожного члена кабінету міністрів.

Підсумки опитування виглядають невтішно для федерального канцлера Олафа Шольца та його підлеглих.

Нагадаємо, у Німеччині чинний уряд називають «світлофором» — за традиційними кольорами трьох партій, які увійшли до його складу. Це Соціал-демократична партія Шольца (СДПН), вільні демократи (СвДП) та «зелені» у блоці із «Союзом-90».

Усього 38% респондентів заявили, що Олаф Шольц перебуває на своєму місці. Це найнижчий рейтинг довіри, який мав будь-який з канцлерів ФРН за всю історію республіки.

Ще гірші справи з довірою всьому «світлофору» — 64,5% німців заявили, що не довіряють уряду. Лише 30,3% мають довіру до роботи кабінету міністрів повною мірою.

Найвищий рейтинг виявився у міністрерки закордонних справ Німеччини Анналени Бербок. 43,7% респондентів заявили, що вона на своєму місці. Проте 44,7% так не гадають.

Найгірші справи з довірою до міністрерки оборони Крістіни Ламбрехт. Її роботою задоволено лише 18,1% німців. 63,1% вважають, що Ламбрехт має подати у відставку.

Жодному з міністрів не вдалося досягти довіри хоча б 50% виборців.

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