Несподівано: Роджер Вотерс написав відкритий лист путіну і послав його вслід за російським військовим кораблем

У понеділок, 26 вересня, відомий рок-музикант і співзасновник британського гурту Pink Floyd Роджер Вотерс опублікував відкритий лист президенту росії володимиру путіну, в якому закликав його припинити війну в Україні. Це звернення він розмістив на своїй сторінці у Facebook.

«Мене все частіше просять писати і вам, тож ось. По-перше, чи хотіли б ви, щоб війна закінчилася? Якби ви відповіли „Так, будь ласка“, це відразу полегшило б завдання» , — написав Вотерс.

Музикант вважає, що якби путін заявив, що у росії «немає інших територіальних інтересів, крім безпеки російськомовного населення Криму, Донецька та Луганська», це допомогло б закінчити війну.

«Я знаю людей, які думають, що ви хочете захопити всю Європу, починаючи з Польщі та інших країн Балтії. Якщо так і є, йдіть на ***. Ми всі могли б перестати грати у відчайдушно небезпечну ядерну гру, в якій, здається, так комфортно яструбам по обидва боки Атлантики. Просто підірвіть один одного і мир на шматочки. Проблема в тому, що я маю дітей та онуків. Як і більшості моїх братів і сестер у всьому світі, нікому з нас не сподобається такий результат» , — написав Вотерс.

Музикант наголосив, що у разі укладання мирної угоди з Україною росія має пообіцяти більше нікуди не вторгатися.

«Я знаю, що США і НАТО вторгаються в інші суверенні країни в одну мить або за кілька барелів нафти, але це не означає, що ви теж повинні. Ваше вторгнення в Україну застало мене зненацька, це мерзенна агресивна війна, спровокована вона чи ні», — написав Вотерс.

Схоже, рок-музикант прислухався до поради Олени Зеленської, якій написав відкритий лист на початку вересня. У ньому він закликав Україну «вчинити правильно» та погодитися на переговори з росією.

До цього у серпні Уотерс поклав відповідальність за початок війни в Україні на президента США Джо Байдена. Він навіть назвав Байдена військовим злочинцем. Роджер висловив думку, що війна обумовлена головним чином реакцією Москви на дії НАТО, оскільки блок підійшов впритул до кордонів росії.

Зеленська у відповідь нагадала Вотерсу, що це «росія напала на Україну, знищує міста та вбиває людей». «Українці захищають свою країну та майбутнє дітей. Якщо ми відмовимося від боротьби, то завтра нас не буде. Якщо росія відмовиться від війни, то війна закінчиться. Вам слід просити миру у президента іншої країни», — написала Зеленська.

Попередні заяви Вотерса змусили владу Кракова скасувати концерти рок-музиканта, які були заплановані на квітень.

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