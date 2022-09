«Нехай співає у москві»: у Кракові бойкотуватимуть концерт засновника Pink Floyd

Роджер Вотерс, засновник і один з лідерів гурту Pink Floyd, планує виступити у квітні на двох концертах у Tauron Arena у Кракові. Інформація про виступ музиканта викликала хвилю негативних коментарів в Інтернеті, а радник Краківського муніципалітету Лукаш Вантух хоче заблокувати захід. Вотерс відкрито підтримує російське вторгнення в Україну, повідомляє www.polsatnews.pl.

Минулого понеділка Роджер Вотерс опублікував у соцмережах відкритий лист до першої леді України Олени Зеленської, у якому назвав Україну «надзвичайно націоналістичною державою». Коментуючи постачання зброї із західних країн, він написав, що «гасіння пожежі бензином ніколи не дозволяло швидко завершити кризу».

— Чи не краще було б вимагати передвиборчих обіцянок свого чоловіка й покласти край цій смертоносній війні? — закінчив свого листа співак.

Вотерс не взяв до уваги той факт, що саме російські війська атакували Україну, бомбили будинки та вбивали мирних жителів. І продовжують тероризм…

Буквально через кілька днів Live Nation Polska оголосила в соціальних мережах, що в рамках туру This is not a drill Вотерс дасть два концерти в Кракові у квітні. Квитки надійдуть у продаж 16 вересня. У коментарях під постом люди не приховують емоцій: «Цей концерт має відбутися в москві чи мінську, а не у Мазовецькому», «Є люди, які повинні грати і нічого не говорити», «Те, що він написав у листі до Зеленської, свідчить про те, що він корисний ідіот».

Про втручання у справу заявив краківський радник Лукаш Вантух.

«Роджер Вотерс, відкритий прихильник путіна, хоче зіграти у Кракові. Днями у нас відбудеться сесія міської ради Кракова, і я буду говорити з президентом і радниками, щоб заблокувати це», — оголосив він. — Така подія була б ганьбою для нашого міста. Нехай співає в москві".

Нагадаємо, що Нік Мейсон і Девід Гілмор, інші музиканти Pink Floyd, випустили пісню Hey Hey Rise Up! за участю українського вокаліста Андрія Хливнюка. Хливнюк виконав пісню «Червона калина» під акомпанемент рок-легенд, а зібрані завдяки пісні кошти передали на допомогу Україні.

