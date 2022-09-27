Мінсоцполітики припинило приймання заявок на платформі єДопомога: названо причину

У Мінсоцполітики повідомили про тимчасове припинення збору заявок українців на отримання допомоги від міжнародних організацій через платформу єДопомога — вже подані заявки опрацьовуватимуться та передаватимуться за запитом для подальших виплат.

За даними міністерства, наразі українці, які постраждали від війни, подали вже 10 мільйонів заявок.

«Після підтвердження готовності фінансової підтримки зі сторони міжнародних організацій, прийом заявок буде відновлено. Для заявників, які допустили помилку у раніше поданих заявках, залишається можливість переподати заяву через платформу єДопомога. Для цього потрібно натиснути «Перевірити статус заявки», заповнити персональні дані та перевірити статус — за потреби натиснути «Відізвати та подати нову заявку», — йдеться у повідомленні.

В міністерстві наголосили, що рішення щодо надання допомоги відповідній категорії населення та сум виплат ухвалюють саме міжнародні організації. Пріоритетними є найнезахищені верстви населення, зокрема, зі статусом особи з інвалідністю, пенсіонери, одинокі мати або батько, багатодітні сім’ї, отримувачі допомоги малозабезпеченим сім’ям зокрема з числа внутрішньо переміщених осіб.

Мінсоцполітики лише проводить верифікацію даних заявника, використовуючи наявні державні інформаційні реєстри та бази даних, що дозволяє отримувати перевірену інформацію про особу.

Нагадаємо, що в Україні з 1 жовтня впроваджуютьЄдину інформаційну систему соціальної сфери (ЄІССС). Це дозволить, зокрема, централізувати призначення, нарахування та виплати для ВПО.

Фото Pixabay

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