Переселенцям спростили життя з 1 жовтня: що зміниться

В Україні, як і анонсували минулої осені, з 1 жовтня впроваджують в усіх регіонах Єдину інформаційну систему соціальної сфери (ЄІССС).

Як повідомляють в Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій, це дозволить централізувати призначення, нарахування та виплати для ВПО, що значно прискорить отримання допомоги та розв'язання проблемних питань переселенців.

З впровадженням ЄІССС кожен переселенець буде отримувати послуги за місцем свого фактичного перебування, а не за вказаною у документах адресою.

«Наприклад, коли людина виїхала з Харкова, отримала довідку ВПО у Львові, а потім перемістилася у Тернопіль, то всі питання вона зможе вирішити у фактичному місці перебування. В умовах повномасштабної війни ми маємо максимально убезпечити наших людей і спростити для них надання послуг», — заявила віце-прем'єр-міністерка та очільниця Мінреінтеграції Ірина Верещук.

Внутрішні переселенці у будь-якому регіональному управлінні соціального захисту зможуть:

швидко змінити у довідці ВПО неактуальне місце проживання;

виправити помилкові чи некоректні дані у заяві на отримання довідки ВПО;

з’ясувати й усунути причину затримки допомоги на проживання.

До речі, 1 жовтні спливає термін, коли переселенці, які подавали через «Дію» заявки на отримання фіндопомоги до 30 квітня, але так і не отримали грошей, можуть повторно звернутися за призначенням держдопомоги в органи соцзахисту. Втім, вже підготовлено проект рішення, яким цей термін можуть продовжити до 1 грудня.

Раніше уряд дозволив дітей з тимчасово окупованих територій при отриманні паспорта реєструвати за місцем фактичного проживання батьків чи їхніх офіційних представників — неповнолітні матимуть право на отримання довідки ВПО.

Фото Pixabay

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