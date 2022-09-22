Грошову допомогу від ООН отримають ще 130 тисяч українців, зокрема пенсіонери: хто може розраховувати на виплати

Міжнародні організації продовжують надавати допомогу українцям, які постраждали від російської агресії. Зокрема ООН розширює програму багатоцільової грошової підтримки постраждалих від війни українців, виплати зможуть отримати ще 130 тисяч осіб.

Про це повідомили у Мінсоцполітики.



Серед тих, хто отримає допомогу, люди вразливих категорій — пенсіонери, які не є переселенцями, але потребують підтримки, які зареєстрували заявку на грошову допомогу від міжнародних організацій на платформі «ЄДопомога».

У відомстві повідомили, що це вже третій список, наданий Управлінню Верховного комісара ООН у справах біженців.

На сьогодні грошову допомогу отримали 143 338 українців.

Понад 2,5 млн людей включено до списків, переданих до різних міжнародних організацій, з яких 901 052 особи вже отримали грошову допомогу.

Серед людей, які отримують допомогу, пріоритетні вразливі групи людей, зокрема люди з інвалідністю, пенсіонери, самотні батьки, які самостійно виховують дітей, малозабезпечені сім'ї.

Для отримання грошової допомоги особам, які відповідають зазначеним критеріям, необхідно зареєструватися на платформі «ЄДопомога» та залишити заявку на фінансову підтримку від міжнародних організацій.

Мінсоцполітики проводить верифікацію даних заявника, використовуючи наявні державні інформаційні реєстри та бази даних, що дозволяє отримувати перевірену інформацію про заявника.

Нагадаємо, Міністерство реінтеграції в чергове оновило перелік, на основі якого переселенці зможуть отримувати виплати. До оновленого списку внесли 327 громад з 9 областей.

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