56 мільйонів під час війни: нардеп з батальйону «Монако» Столар рекордно збільшив свої статки

Нардеп від ОПЗЖ Столар, який виїхав перед початком повномасштабного російського вторгнення, збільшив свої статки на 56 мільйонів гривень. Про це йдеться в журналістському розслідуванні bihus.info: «Як соратник Медведчука отримує мільйони з бюджету під час війни».

За інформацією журналістки-розслідувачки Марії Землянської, нардеп від ОПЗЖ Вадим Столар, який перед повномасштабним російським вторгненням переїхав до Ніцци, продовжує отримувати мільйони гривень завдяки українцям.

«Фірми Столара, що займаються здачею нерухомості, продовжують приносити йому мільйони. Для прикладу, тільки компанія „Передові технології плюс“, яка здає в оренду приміщення у „Парусі“, після початку повномасштабного вторгнення і до вересня отримала за здачу майна понад 56 мільйонів гривень», — розповідає в сюжеті Землянська.

Раніше екснардеп Олександр Черненко заявив що бізнес-партнер Медведчука, депутат від ОПЗЖ Вадим Столар боїться екстрадиції з-за кордону, тому почав вдавати з себе благодійника.

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