Вадим Столар займається благодійністю для того, щоб відбілити свій імідж та повернутись в Україну. Про це заявив екснардеп Олександр Черненко у своєму дописі у фейсбуці.

За словами Черненка, Столар, жодного дня не провівши в Україні з 24-го лютого та прогулявши всі засідання Верховної Ради в критичний для держави час, вирішив хоч якось відбілити свій імідж.

«В Столара не придумали нічого кращого, аніж піаритись на крові. Причому в прямому сенсі цього слова. Сьогодні медіа рясніють заголовками про великого благодійника, який робить аналізи крові людям в якомусь селі, а ще збирає з українців кошти на фронт. Цинізм ситуації полягає в тому, що одна вечеря Столара в ресторані елітного курорта Сан-Жак-Кап-Ферра коштує більше, ніж вся його «допомога», — пише Черненко.

Екснардеп також назвав Столара «одним з найвідважніших бійців „батальйону Монако“, який героїчно обороняє свою віллу на Лазурному узбережжі». А також відзначив, що Столар є другом Медведчука і те, що він втік з України за 10 днів до війни.

«Навіщо ж Столару різко знадобилась уся ця піар-активність „благодійника“? Все дуже просто: бізнес тане на очах, партнер Меведчук сидить, а ДБР підбирається все ближче. Там, дивись, і до екстрадиції недалеко. Ось головна мотивація. А благодійність тут ні до чого», — резюмує Олександр Черненко.

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