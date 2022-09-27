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Стандартна ціна 50−80 тисяч гривень: Анна Трінчер зізналася, у скільки їй обійшлася весільна сукня

18:25 27 вересня 2022
Анна Трінчер

Популярна українська співачка та акторка Анна Трінчер, яка 24 вересня вийшла заміж за блогера Олександра Волошина, розповіла, скільки коштувала її весільна сукня та на чому вдалося заощадити.

Зірка розповідала раніше, що планувала влаштувати пишне весілля. Але через війну вирішила обмежитися церемонією розпису та святкування у вузькому колі рідних та друзів. Трінчер каже, що не хотіла витрачати багато коштів. Навіть на весільній сукні заощадила.

«У мене був список весільних салонів, які мені запропонували співпрацю. Я така, єврейська жіночка. Мені просто жаба душу жме… Я така думаю, 80 кусків віддати за весільну сукню. Стандартна розцінка 50−80 тисяч гривень — це гарна сукня. Коли є така можливість, краще вкласти ці гроші у якийсь важливий момент: у весільну подорож або якесь майно, яке ти хочеш придбати. Тому я просто домовилася про співпрацю», — розповіла Трінчер в інтерв'ю Tanya Li.

А от на якісних фото та відео молодята вирішили не економити, адже це пам'ять на все життя. Тому найняли професійного оператора.

«Це дорогий відеооператор, бо ми не можемо на цьому економити. Тим паче, що якщо для одних людей відеоряд може бути класним, то я ж знаю усі ці моменти. В мене є естетика кадру, я точно розумію, як це має виглядати, в мене є своє бачення. Тому мені хочеться бачити ідеальний контент», — розказала Анна Трінчер.

Раніше вона поділитися відео зі свого весілля, який став кліпом до ліричної композиції молодят «Лише ти і я».

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