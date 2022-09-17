«Підемо до РАГСу, розпишемося і на цьому все»: пишне весілля Анни Трінчер зірвалося

Актриса та співачка Анна Трінчер, яка на початку року зважилася на операцію зі збільшення грудей, засмутилася через порушення планів на їхнє з блогером Олександром Волошиним весілля.

Як пише «Мета», весільну церемонію, призначену на 24 вересня, скасували за 10 днів до її проведення.

«Розпис, який ми готували місяць, скасували. Святкуватимемо лише з родичами, підемо до РАГСу, розпишемося і на цьому все», — розповіла співачка, яка хотіла провести цей день у колі друзів та рідних.

Вона поскаржилася, що івент-агенція навіть не надіслала запрошення деяким гостям, і «що нічого нормально не готово». «Я розумію, що не хочу, щоб мені було соромно перед моїми друзями, перед моїми гостями. У мене була сильна нервова напруженість, передпанічний стан і ми вирішили з Сашком скасувати все», — додала Анна.

Олександр у сториз показував ресторан, в якому вони святкуватимуть весілля. І додавав, що їхні з Анною мами вперше побачать у РАГСі.

Нагадаємо, що нещодавно відбулося весілля співака, фіналіста шоу «Х-фактор» Олександра Кривошапка та його обраниці Марії. Для Олександра це вже третій шлюб. Пара не влаштовувала гучних гулянь, вирішивши відгуляти весілля після перемоги України.

Фото зі сторінки Ганни Трінчер у соцмережах

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