Від «Слуг народу» вимагають покарати депутата Холодова за його перебування у Відні



Керівництво партії та фракції «Слуга народу» зобов'язане вимагати від народного депутата Андрія Холодова публічних пояснень щодо його перебування у Відні під час воєнного стану в Україні. На цьому наголосив політичний експерт Олексій Голобуцький.

Він нагадав, що пройшов уже майже тиждень з моменту, коли стало відомо, що під час воєнного стану нардеп виїхав до австрійської столиці і пропускає пленарні засідання. За тиждень реакції на це немає ні від Державного бюро розслідувань, ні від партії «Слуга народу», по списку якої Холодов пройшов до парламенту.

«Пригадую, що коли у серпні журналісти виявили елітних біженців (Столара, Абрамовича, Суркіса) на Лазурному узбережжі, то була хоча б якась реакція. ДБР тоді розпочало перевірку обставин перетину кордону всіх „героїв“, а в Раді був депутатський запит на адресу спікера „про порушення дисципліни та норм депутатської етики“ і про дострокове припинення повноважень народних депутатів. А тут мовчок. Депутат на спецзавданні? Із сюжету, де він розгулює із сім'єю, — не схоже», — написав Голобуцький у Facebook.

Політичний експерт вважає, що керівництво «Слуги народу» зобов'язане вимагати від Холодова публічних пояснень його дій та надання українському народу інформації про обставини виїзду за кордон. Також український народ має бути поінформований про кількість пропущених днів Холодова на робочому місці у парламенті.

«У разі якщо цього не буде зроблено або буде зроблено „на відчепись“ — надати жорстку політичну оцінку діям Холодова, публічно засудити його дії, припинити депутатські повноваження „бійця віденського батальйону“ і вибачитися за нього перед українським народом. Час лукавства минув», — додав Голобуцький.

Нагадаємо, напередодні журналісти «Української правди» знайшли в австрійській столиці Відні місця проживання політиків, які залишили Україну на тлі повномасштабної війни з росією. Серед них голова Конституційного суду Олександр Тупицький, колишній народний депутат Євген Мураєв, а також чинний депутат Андрій Холодов.

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