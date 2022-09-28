З нинішнім президентом рф говорити немає про що: Зеленський провів «червону лінію» для путіна

Президент Володимир Зеленський окреслив «червону лінію», при перетині якої нинішнім «фюрером кремля» володимиром путіним переговори з ним стануть практично неможливими.

Про це глава Української держави заявив у своєму відеозверненні за підсумками 216-го дня війни.

«Реалізація росією так званого кримського сценарію і чергова спроба анексії української території означатиме, що з цим президентом росії нема про що говорити. Це ясно і зрозуміло», — сказав він.

Водночас український президент наголосив, що «референдуми» окупантів нічого не змінять для Києва та ЗСУ.

«Цей фарс на окупованій території не можна назвати навіть імітацією референдумів. … Ми діятимемо, щоб захистити наших людей і в Херсонській, і в Запорізькій області, і на Донбасі, і в поки що окупованих районах Харківщини, і в Криму», — запевнив Зеленський.

Крім того, він наголосив, що відповіддю партнерів України на «таку зухвалість окупанта» є оборонна, фінансова та санкційна підтримка нашої держави.

Також про «червону лінію» для переговорів з путіним Зеленський заявив і в ході виступу на засіданні Ради Безпеки ООН.

«Я хочу, щоб усе це розуміли. Визнання росією цих псевдореферендумів начебто нормальних, реалізація так званого кримського сценарію і чергова спроба анексії української території означатиме, що з цим президентом росії нема про що говорити. Анексія — це такий крок, який ставить його одного проти всього людства. Саме такий чіткий сигнал зараз вимагається від кожної держави світу», — сказав він.

Крім того, у своїй промові президент Зеленський назвав п'ять прикладів порушення росією міжнародного права та Статуту ООН.

Перше — росія проігнорувала заклик МАГАТЕ до негайної деокупації Запорізької атомної станції та припинення будь-яких ворожих дій проти будь-яких атомних об'єктів України.

Друге — ядерний шантаж, який використовує рф. Це, за словами президента, доводить, що росія не має права володіти ядерною зброєю.

Третє — оголошення у росії мобілізації. Причому, за словами Зеленського, росія свідомо фокусує мобілізацію на корінних народах територій, які вона контролює. «Це відверто геноцидна політика!» — зазначив він.

Четвертий пункт — проведення під дулами автоматів референдумів на окупованій території України.

П'яте — анексія захоплених територій. Найбільше грубе порушення Статуту ООН, зазначив Зеленський.

«Є лише один шлях, щоб усе це зупинити. Перше — повна ізоляція росії у відповідь на все те, що вона робить. Не може залишатися постійним членом Ради безпеки ООН з правом вето держава, яка прямо зараз реалізує геноцидну політику, утримує мир за крок від радіаційної катастрофи та ще при цьому загрожує ядерними ударами», — сказав президент України.

Він наголосив, що росію має бути виключено зі всіх міжнародних організацій. Також потрібні нові та жорсткі глобальні санкції проти росії. Україна має отримати всю необхідну оборонну та фінансову допомогу, щоб агресор програв. Україна має отримати чіткі та юридично обов'язкові гарантії колективної безпеки.

«Аннексія — це такий крок, який ставить його одного проти всього людства», — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента дали відповідь, чи оголосить Україна про нову хвилю мобілізації в Україні у відповідь на «часткову мобілізацію» у росії.

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