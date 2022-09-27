Окупанти мстяться цивільним за успіхи ЗСУ: за добу від обстрілу постраждали понад 50 населених пунктів, — Генштаб

Протягом доби, що минула, ворог завдав 9 ракетних та 22 авіаційних удари, здійснив понад 90 обстрілів з РСЗВ, а також задіяв дрони-камікадзе для удару по Одещині.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ та додали, що під обстрілами опинилися понад 50 населених пунктів, серед яких, зокрема, Слов’янськ, Краматорськ, Соледар, Авдіївка, Новопіль, Запоріжжя, Марганець, Мусіївка, Кривий Ріг, Нікополь, Потьомкине, Осокорівка, Миколаїв, Очаків та Біленьке.

«Протягом доби підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Соледар, Курдюмівка, Зайцеве, Майорськ, Бахмут, Кам’янка, Первомайське. Авіація завдала 28 ударів. Підтверджено ураження понад 20 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та 7 позицій зенітних ракетних комплексів. Ракетні війська і артилерія уразили 5 пунктів управління, 12 районів зосередження живої сили та техніки противника, 2 позиції зенітних ракетних комплексів, 3 склади з боєприпасами, а також понад 10 окремих важливих цілей», — йдеться у повідомленні.

Також українські військові отримали підтвердження успішного ураження особового складу та техніки противника за попередні дні. Так, у Херсоні було знищено та виведено з ладу сім вантажівок «Урал», в Мелітополі знищено до 10 одиниць озброєння та військової техніки та понад 20 окупантів. В районах населених пунктів Токмак та Чернігівка Запорізької області знищено ворожий комплекс С-300, 5 одиниць військової техніки та поранено понад 50 окупантів.

А в оперативному командуванні «Південь» уточнили, що ворог атакував Кривий Ріг ракетою повітряного базування Х-59. Зруйнована інфраструктура місцевого аеропорту — через суттєве пошкодження летовища і устаткування його подальше використання за призначенням неможливе. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих.

На Одещині, де ворог вкотре застосував дрони-камікадзе, українська ППО знищила всі три ударних БПЛА.

Тим часом авіація ЗСУ нанесла 10 ударів по ворогу, в Баштанському районі Миколаївщини знищено ворожий безпілотний розвідник «Орлан-10», а ракетно-артилерійські підрозділи відпрацьовали 250 вогневих завдань.

«В Херсонському і Бериславському районах уражено 4 осередки ворожого озброєння та техніки й 4 склади з боєприпасами. Ще одну баржу в районі Херсону у окупантів відмінусовано разом з надією налагодити сполучення між берегами Дніпра. Вогневий контроль проведено й по позиціях протиповітряної оборони, і по спробах окупантів відновити пропускні спроможності мосту в Новій Каховці. Підтверджені втрати ворога складають 77 рашистів, 6 танків, 5 гаубиць, в тому числі самохідна „Мста-С“, 3 зенітних гарматно-ракетних комплекси „Панцир-С1“ та 14 одиниць авто-бронетехніки», — додали в ОК.

Нагадаємо, що напередодні повідомлялося про удари ворога касетними боєприпасами по околиці Миколаєва, зокрема, по цвинтарю, а також ракетами С-300 по промисловій інфраструктурі та складу з гуманітарними вантажами. Також ракетами С-300 було завдано удару по базі відпочинку в Очакові.

Ілюстративне фото зі сторінки очільника Дніпропетровської ОВА

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