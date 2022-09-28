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Шоу-бізнес

Українська режисерка зняла вражаючий кліп для Брітні Спірс та Елтона Джона

11:38 28 вересня 2022
Брітні Спірс та Елтон Джон

Відома українська режисерка Таня Муіньо, яка працювали зі світовими зірками, зняла вражаючий кліп для зіркового дуету Брітні Спірс та Елтона Джона. Поп-принцеса яскраво повернулася в шоу-бізнес з запальною піснею Hold Me Closer.

Кліп знімали в Мексиці. Головні зірки — Брітні Спірс та Елтон Джон на майданчику не з’явилися. Їхню відсутність компенсували яскраві локації та вражаюча хореографія. До речі, номери ставив один з найкращих танцюристів світу Джейкоб Джонас. А режисерка додала у відео жовто-блакитної символіки — у костюмах і кольоровому забарвленні кадру.

«Це приголомшливе танцювальне відео на пісню Hold Me Closer, зняте в Мехіко володаркою багатьох нагород Танею Муіньо, чудово передає незмірне почуття близькості, якого так не вистачає світу в метушні та хаосі останнього часу», — так представив кліп на YouTube Елтон Джон.

Сама ж режисерка зізналася, що для неї співпраця з Елтоном і Брітні була давньою мрією.

«Для мене це були емоційні знімання, оскільки я виросла разом із Брітні. Після перегляду „Slave For You“ я вирішила, що хочу стати відеорежисером. Елтон Джон — це ікона, яку я і весь світ слухали, коли зростали», — поділилася своїми враженнями Таня.

Раніше свій новий кліп «Вільні. Нескорені» представила Тіна Кароль.

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