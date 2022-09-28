Українська режисерка зняла вражаючий кліп для Брітні Спірс та Елтона Джона
Відома українська режисерка Таня Муіньо, яка працювали зі світовими зірками, зняла вражаючий кліп для зіркового дуету Брітні Спірс та Елтона Джона. Поп-принцеса яскраво повернулася в шоу-бізнес з запальною піснею Hold Me Closer.
Кліп знімали в Мексиці. Головні зірки — Брітні Спірс та Елтон Джон на майданчику не з’явилися. Їхню відсутність компенсували яскраві локації та вражаюча хореографія. До речі, номери ставив один з найкращих танцюристів світу Джейкоб Джонас. А режисерка додала у відео жовто-блакитної символіки — у костюмах і кольоровому забарвленні кадру.
«Це приголомшливе танцювальне відео на пісню Hold Me Closer, зняте в Мехіко володаркою багатьох нагород Танею Муіньо, чудово передає незмірне почуття близькості, якого так не вистачає світу в метушні та хаосі останнього часу», — так представив кліп на YouTube Елтон Джон.
Сама ж режисерка зізналася, що для неї співпраця з Елтоном і Брітні була давньою мрією.
«Для мене це були емоційні знімання, оскільки я виросла разом із Брітні. Після перегляду „Slave For You“ я вирішила, що хочу стати відеорежисером. Елтон Джон — це ікона, яку я і весь світ слухали, коли зростали», — поділилася своїми враженнями Таня.
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