«Вільні. Нескорені»: Тіна Кароль випустила першу під час війни пісню

Співачка Тіна Кароль, яка виступила перед українськими захисниками та збирає кошти для країни за кордоном, випустила першу від початку російського вторгнення пісню.

В мотиваційній композиції «Вільні. Нескорені» артистка підіймає ідею звільнення від нав'язаних стереотипів минулого.

«Наш час настав, ми готові виборювати життя для вільної, непереможної країни та гордо нести свій прапор перемоги. Ця пісня, як мантра спротиву, нерв нескореності, символ неминучих змін!», — коментує роботу Тіна Кароль.

Зйомки кліпу проходили у Кварцовому кар'єрі Харківської області. За словами артистки, це були одні з найскладніших зйомок, адже через природні особливості в кар'єрі панує нестерпний холод. Через сипучі піски там також досить небезпечно.

Переміщатися по кар’єру було можливо виключно завдяки суперкару Atlas. Цей всюдихід, зроблений в Україні, відомий на весь світ. Кадри с таким автомобілем привнесли у кліп хижості.

Сама ж Тіна вразила футуристичними образами.

Режисерами кліпу «Вільні. Нескорені» виступили у тандемі Ксенія Каргіна та Єлизавета Клюзко.

Раніше Тіна Кароль «клонувала» себе у патріотичній голограмі.

Також «ФАКТИ» повідомляли про те, що Джамала втілила мрію українців у новій пісні.

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