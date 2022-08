Фанати в захваті, критики розчаровані: пісня Елтона Джона і Брітні Спірс стала релізом серпня, що найбільш обговорюється

Ось уже третій день поспіль ЗМІ та користувачі соцмереж на Заході бурхливо обговорюють вихід пісні Hold Me Closer («Обійми мене міцніше»), яку записали Елтон Джон та Брітні Спірс. Це перший сингл американської співачки за тривалий час. І багатьом хотілося почути, як звучить голос Брітні після шестирічної перерви.

Поки що сингл з'явився на стрімінгових платформах. Є інформація про те, що музиканти мають намір зняти відеокліп.

А поки що Елтон Джон і Брітні Спірс розхвалюють один одного. «Чортівськи круто, що я співаю з одним із найвизнаніших чоловіків-виконавців нашого часу. Я трохи приголомшена… Але це дуже важливо для мене!» — заявила співачка.

«Вона співала фантастично! Всі казали, що навряд чи Брітні знову зможе співати, але вона була чудова, коли починала, тож я не сумнівався. І вона це зробила, я був у захваті від того, що вона зробила», — наголосив Елтон Джон. Він також зізнався, що ідея записати пісню дуетом із Брітні належить його дружині Девіду Фернішу.

Фанати Спірс теж у захваті. Вони впевнені, що Hold Me Closer займе перше місце у багатьох хіт-парадах.

А ось музичні критики переважно захоплення не поділяють. Зазначається, що пісня є міксом із трьох прекрасних хітів Елтона Джона — Tiny Dancer, The One та Don't Go Breaking My Heart. Їх переклали на клубний біт. Голоси Брітні та сера Елтона звучать приглушено. Оцінити вокальні можливості виконавців неможливо.

Критики також зазначають, що пісню записали на зразок тогорічного хіта Елтона Джона Cold Heart, який він записав у дуеті з Дуа Ліпа.

І все ж дует із Брітні Спірс програє, стверджують критики. «Упс, ми зробили це знову і зіпсували пісню», — такий заголовок дав своєї рецензії в The Times Вілл Ходжкінсон. Він назвав пісню «знекровленим реміксом, який вбиває магію оригіналу». Він вважає, що голоси Елтона Джона та Спірс «повністю розчиняться у фоні». «Втрачено величезні можливості», — упевнений музичний критик.

«Елтон Джон і Брітні Спірс щойно записали одну з найбезглуздіших платівок в історії попмузики. Hold Me Closer — ефемерна дрібниця, яка зліплена з пісень набагато краще за нього. Це мрійливий відблиск гарних пісень, який не підкреслює жодної з їхніх сильних сторін і просувається лише внаслідок новизни», — вважає Ніл Маккормік із The Telegraph.

Проте навіть критики визнають той факт, що Елтон Джон вкотре прийшов на допомогу іншому музикантові, коли той опинився у скрутному становищі. Легендарний співак у різні роки допомагав Джорджу Майклу, Роббі Вільямсу, Емінему.

«Тяжко, коли ти молодий. Брітні була зламана. Я був зламаний, коли вирішив протверезіти, стан мій був жахливий, і я сам пройшов через ці відчуття. На щастя, я не п'ю вже 32 роки та ніколи не почував себе щасливішим. Тепер я можу давати поради на основі свого особистого досвіду та допомагати їм, тому що не хочу бачити жодного артиста в цій ямі», — сказав Елтон Джон в інтерв'ю The Guardian.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що суд звільнив Спірс від опіки батька, який протягом 13 років контролював повністю не лише її творчість, а й особисте життя. Брітні одержала можливість знову розпоряджатися своїми фінансами. Нещодавно співачка вийшла заміж. А ось повертатись на сцену не хотіла. Тепер її шанувальники сподіваються, що Елтон Джон повернув їй інтерес до музики.

