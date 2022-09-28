Тіна Кароль, Настя Каменських, Дорофєєва, Монатік разом з учасниками «Чорноморських Ігор» зібрали понад 2 мільйона гривень

Зірки шоу-бізнесу Олег Скрипка, Тіна Кароль, Настя Каменских, Святослав Вакарчук, Макс Барських, Надя Дорофєєва та багато інших об’єдналися з юними учасниками фестивалю «Чорноморські Ігри», який 18 років поспіль проходив у Скадовську, щоб підтримати українських дітей. В проекті «Для дітей заради майбутнього» відомі артисти заспівали з юними виконавцями.

У марафоні взяли участь 70 дітей-учасників фестивалю «Чорноморські Ігри». Спільно з дорослими артистами діти взяли участь у 27-ми номерах, в яких виконали актуальні пісні сучасної України. До проекту доєдналися 27 виконавців сучасної української музики: Олег Скрипка, Тіна Кароль, АНТИТІЛА, WELLBOY, NK, Артем Пивоваров, DOROFEEVA, TARABAROVA, Ivan NAVI, Ірина Федишин, Віталій Козловський, KHAYAT, Друга Ріка, БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, Олександр Пономарьов, Михайло Хома, KAZKA, Оля Цибульська, Анна Трінчер, М’ЯТА, Jerry Heil, ТНМК, Evgeny Khmara, MONATIK, SERAFỲN, Макс Барських, Святослав Вакарчук. Номери та сюжети марафону знімалися в 9-ти містах України та 4-х країнах Європи.

Окрім артистів телемарафон «Для дітей заради майбутнього» підтримали громадські діячі та благодійники. Ведучими святкового концерту стали Оксана Гутцайт (ICTV) та Юрій Горбунов (1+1).

Великий концерт транслювали 25 вересня в ефірі марафону «Єдині новини».

«Телемарафон „Для дітей заради майбутнього“ виконав два важливих завдання. Перше — ми зібрали кошти, які допоможуть певній кількості дітей у цей складний воєнний час. Друге — ми залучили до творчого процесу 70 дітей, які вже відчули певну радість відновлення на сцені. Для них це було просто необхідно. Вважаю, цей телемарафон став хорошим стартом нашої благодійної платформи dity.help. В наших планах розвивати цю платформу і створювати на ній нові проєкти», — прокоментував засновник Таврійського фонду Микола Баграєв, який впевнений, що «Чорноморські Ігри» повернуться в український Скадовськ.

За допомогою донатів та меценатських внесків телемарафон «Для дітей заради майбутнього» зібрав 2 мільона 138 тисяч гривень. Зібрані кошти будуть направлені на матеріальну допомогу дітям-сиротам, чиї батьки загинули захищаючи Батьківщину; на гуманітарну допомогу дітям-переселенцям та тим, хто перебуває на тимчасово окупованих територіях.

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