«Це був найжахливіший момент у моєму житті»: співачка ULTRA розповіла, як рашисти розстріляли її чоловіка

Співачка ULTRA поділилася жахливими спогадами, як на початку російського вторгнення рашисти на її очах розстріляли її чоловіка. Лише через майже півроку артистка зважилася говорити про це публічно.

За словами співачки, вони з чоловіком довго вагалися, чи їхати з Києва. Зрештою, коли окупанти вийшли на Житомирську трасу, вирішили їхати подалі від столиці. Вирушили на двох машинах, планували прямувати до Молдови. Проте під Білою Церквою родина потрапила під ворожий обстріл.

«Я пам'ятаю кожен момент того дня. Дорогою під Києвом почалася стрілянина. Мій чоловік зупинився на узбіччі. Я їхала за ним в іншій машині і також зупинилася. Одразу зателефонувала йому, попросила лягти на підлогу. У відповідь він сказав мені: „Міло, я тебе кохаю. Я хочу жити. Мене вбивають“. Потім, я телефонувала знов і знов. Але вже ніхто не відповідав… Я чула постріли, один за одним. А сама лежала, здригаючись на підлозі свого авто, з надією, що все добре, що мій коханий не відповідає, бо телефон вже не з ним. Я телефонувала знов і знов. Але відповіді не було. Потім я зрозуміла, що кулі летять по моїй машині. Але що ж я могла зробити? Закриваючись подушками кричала, у сльозах, дзвонила батьку, прощаючись з ним… Потім настала тиша. І я вийшла з машини, розуміючи, що мого чоловіка вбили… Це був найжахливіший момент у моєму житті. Я не розуміла, як так сталося, чому він, чому я залишилася жива…», — емоційно розповіла ULTRA.

Співачка каже, що лише через півроку після смерті чоловіка змогла повернутися до творчості, і зробить усе, щоб здійснити мрію коханого — дати життя їхнім пісням.

«Зараз пройшло вже більше ніж півроку, як сталася ця трагедія. І я зрозуміла, що я хочу жити і творити заради нього. Мій чоловік був також музикантом, людиною, як писала тексти, музику і аранжування до моїх пісень. Він дуже хотів, аби наші пісні співала вся Україна і Європа», — поділилася артистка.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про смерть російського співака Бориса Моїсеєва.

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