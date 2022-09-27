Відомий російський співак Борис Моїсеєв помер на 69-му році життя. Це підтвердив арт-директор артиста Сергій Горох, який опікувався ним останніми роками. Причину смерті поки що не називають. Не відомі дата та місце прощання.

Нагадаємо, Борис Моїсеєв мав серйозні проблеми зі здоров'ям. Він переніс два інсульти у 2010-му та 2015-му роках. Артист рідко з'являвся на публіці. У 2021 році він вперше вийшов у світ — з'явився на дні народження Христини Орбакайте. Моїсеєв майже не розмовляв, насилу пересувався.

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