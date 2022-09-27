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Співак Борис Моїсеєв помер

17:17 27 вересня 2022
Співак Борис Моїсеєв

Відомий російський співак Борис Моїсеєв помер на 69-му році життя. Це підтвердив арт-директор артиста Сергій Горох, який опікувався ним останніми роками. Причину смерті поки що не називають. Не відомі дата та місце прощання.

Нагадаємо, Борис Моїсеєв мав серйозні проблеми зі здоров'ям. Він переніс два інсульти у 2010-му та 2015-му роках. Артист рідко з'являвся на публіці. У 2021 році він вперше вийшов у світ — з'явився на дні народження Христини Орбакайте. Моїсеєв майже не розмовляв, насилу пересувався.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про смерть популярного голлівудського актора Генрі Сільви.

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Співак Борис Моїсеєв

Співак Борис Моїсеєв помер

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