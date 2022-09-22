Підвищать не всім: у Кабміні уточнили, кому з пенсіонерів варто чекати на підвищення суми виплат у жовтні

Попри очікування багатьох пенсіонерів, з 1 жовтня виплати підвищать лише тим, кому виповнилося 70 та більше років.



Про це пише «На Пенсії» з посиланням на заяву першої заступниці міністра соціальної політики Дар'ї Марчак.



«З жовтня цього року до програми підвищення доходу осіб похилого віку буде включено 1,676 млн пенсіонерів віком від 70 до 74 років, які отримують пенсію у розмірі, що не перевищує 10 340 грн. Таким пенсіонерам щомісячно доплачуватиметься по 300 грн так, щоб загальна виплата не перевищувала 10 340 грн», — зазначила заступниця міністра.



При цьому кількість одержувачів підвищеної пенсії, за інформацією Мінсоцполітики, охоплюватиме близько 4 млн громадян.

Крім того, для осіб 70+, які мають повний страховий стаж (30 років для жінок та 35 років для чоловіків), з жовтня 2022 року встановлюється мінімальний розмір пенсій.



«Такі пенсіонери отримуватимуть виплати у розмірі 3000 грн. Якщо громадяни віком від 70 до 80 років мають меншу тривалість страхового стажу, виплата їм становитиме не менше ніж 2 500 грн. Якщо такій людині вже більше 80 років, то така виплата становитиме не менше ніж 2 700 грн», — повідомила Марчак.



Також з 1 жовтня, у зв'язку зі збільшенням мінімальної зарплати до 6 700 грн, збільшується і мінімальний розмір пенсій за віком для непрацюючих пенсіонерів, яким виповнилося 65 років та які мають повний страховий стаж. Мінімальний розмір пенсії для такої категорії громадян становитиме 40% мінімальної заробітної плати, тобто 2680 грн.



Раніше повідомлялося, що пенсіонери, які мають статус ветерана праці, не можуть розраховувати на доплату до пенсії за це звання. За законом, вони мають пільги, але вони не стосуються пенсійних виплат.

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