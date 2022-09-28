Недобрий ранок: жінка потрапила до лікарні після того, як собака нагадила їй у рота під час сну

Всупереч поширеній думці, домашні улюбленці можуть бути не тільки бути джерелом приємних емоцій або «психотерапевтами» для своїх господарів, але й завдавати їм непідробних страждань.

Про один із подібних випадків розповідає Daily Mail.

За інформацією видання, мешканка британського міста Брістоля потрапила до лікарні після того, як чихуа-хуа її дочки випорожнилася їй на обличчя, поки вона спала.

Виявляється, у собаки на прізвисько Белль прямо в ліжку несподівано почалася діарея, внаслідок чого частина екскрементів потрапила в рот 51-річній Аманді Хоммо, яка обіймала собаку під час пообіднього сну. Жінка відразу побігла у ванну, а після викликала лікарів, які виписали їй знеболювальні від спазмів. Також вони порадили пити більше води, щоб позбавитися інфекції.

«Це було огидно, кілька годин я люто металася: просто не могла позбутися цього смаку в роті», — поділилася Хоммо.

Однак через 48 годин судоми поширилися вже по всьому тілу жінки. Постраждалу госпіталізували до Брістольського королівського лазарету, де їй поставили крапельницю та діагностували шлунково-кишкову інфекцію, що передалася від собаки. У клініці Хоммо провела три дні, де їй давали електроліти та глюкозу.

«До того як мені поставили крапельницю, я не могла їсти. Судоми були все гірші, я відчувала їх навіть у ногах. Я була сильно зневоднена через хворобу та діарею, мої нирки зморщилися до половини розміру», — описала постраждала свій стан.

За словами лікарів, раніше вони ніколи не стикалися з подібними випадками. Собаку ж відвезли до ветеринара, де їй виписали антибіотики від розладу шлунка. Аманда зізналася, що пробачила Белль за цей інцидент, однак у майбутньому вона уважніше ставитиметься до того, в якій позі спати.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» розповіли, які хвороби кішок можуть бути заразними для людини.

Фото Pixabay

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